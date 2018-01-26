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إحالة عصابة تهريب الحشيش داخل قطع الشيكولاتة إلى محكمة الجنايات

الجمعة، 26 يناير 2018 08:47 م
إحالة عصابة تهريب الحشيش داخل قطع الشيكولاتة إلى محكمة الجنايات مطار القاهرة


كتب عامر مصطفى
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أحالت النيابة العامة المتهمين بمحاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش اللبنانى، بلغ وزنها أكثر من نصف طن داخل قطع الشيكولاتة، بصناديق حاويات مخصصة لنقل حلويات، للمحاكمة الجنائية.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بحبس 3 متهمين بمحاولة تهريب الشحنة القادمة من بيروت، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط موظف بالجمارك، واثنين آخرين فى محاولة تهريبها داخل طرود تحوى 6 أطنان و355 كيلوجراما من الشيكولاتة والحلويات.

 

وواجهت النيابة المتهمين بالمضبوطات، وهى عبارة عن أكثر من 3000 فرش حشيش ملفوف فى قطع من القماش، داخل 30 كرتونة موردة لصالح إحدى الشركات، برقم بوليصة 076/40049262.

 

وكانت مصادر أكدت أن جمارك قرية البضائع، ووحدة البحث الجنائى، ووحدة مكافحة المخدرات، وجهات مرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تلقت إخطارا بوجود أصناف ممنوعة ضمن حاويات مشمولها عباره 12 طردا من قوالب الشيكولاتة والحلويات بوزن 6355 كيلوجراما.

 

وتشكلت لجنة مشتركة للمعاينة، تبين لها وجود كمية كبيرة من الحشيش داخل قوالب الشيكولاتة بلغت 542 كيلوجراما، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ملاحقة أعضاء العصابة المتورطة.


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