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الجمعة، 26 يناير 2018 08:19 ص
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أوبرا وينفرى: لن أخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2020

الجمعة، 26 يناير 2018 08:00 ص
أوبرا وينفرى: لن أخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2020 أوبرا وينفرى وترامب


(رويترز)
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أنهت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى التكهنات بشأن ترشحها للرئاسة فى 2020 وقالت لمجلة (إنستايل) فى مقابلة نشرت  الخميس، إنها ليست مهتمة بالأمر.

لكن زعيم حركة سياسية تدعم وينفرى، قال إن الحركة ستحاول إقناعها بالترشح وسوف تواصل مساعيها لجمع مليون مؤيد لترشحها.

واجتذبت وينفرى (63 عاما) الأضواء فى حفل توزيع جوائز (جولدن جلوب) هذا الشهر بخطاب ركزت فيه على مساندة حملة ضد التحرش والاعتداء الجنسي.

وأدى خطابها إلى إطلاق حملة على الإنترنت لإقناعها بالترشح ضد الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى الدورة الانتخابية المقبلة.

وقالت وينفرى للمجلة "هذا شيء لا يثير اهتمامي... التقيت مع شخص قبل عدة أيام قال إنهم سيساعدوننى بحملة. هذا الأمر ليس لي".

ولم يتسن الوصول إلى وينفرى للحصول على تعليق. وطالما ارتبط اسم وينفرى بقضايا يتبناها الحزب الديمقراطى وفعاليات لجمع تمويل له.

وبعد حفل جولدن جلوب قال كورماك فلين وهو مستشار سياسى ديمقراطى إنه بدأ يتلقى اتصالات من معارف أقنعوه بدعم ترشح وينفرى وإنه شكل لجنة وطنية لهذا الغرض.

وقال إن اللجنة ستواصل عملها رغم تصريحات وينفرى الأخيرة للمجلة وأشار إلى أن سياسيين آخرين قرروا الترشح من قبل بعد أن رفضوا فى البداية.

 

 


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