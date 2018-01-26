video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن سوهاج يضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بدائرة المديرية

الجمعة، 26 يناير 2018 02:44 م
أمن سوهاج يضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بدائرة المديرية أسلحة نارية - أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

وجهت مدير أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية لاستهداف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت جهود الحملة التى شارك فيها الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبد النعيم، وقادها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، عن ضبط بندقية آلية بخزانتها، فى حيازة المتهم "عاطف. م. ع"، مقيم فى الحرجة بالقرعان بدائرة مركز البلينا، وتم تحرير المحضر 698 إدارى البلينا بشأن الواقعة، وضبط فرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم "أحمد. ع. م"، 32 سنة "عامل" ومقيم فى سفلاق بدائرة مركز ساقلتة، وحُرر بشأنه المحضر 184 إدارى مركز ساقلتة لسنة 2018.

كما ضبط الحملة 10 قطع من مادة الحشيش المخدر، وزنها 50 جراما، حيازة المتهم "إبراهيم. ر. ا"، 29 سنة "عامل" ومقيم فى العمرة بدائرة مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر 148 إدارى مركز ساقلتة لسنة 2018، واختتمت الحملة نشاطها بضبط 84 قرصا من مخدر التامول حيازة المتهم "خالد. ا. ا" 29 سنة "عامل" ومقيم فى البربا بدائرة مركز جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر 256 إدارى مركز جرجا لسنة 2018، وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة  بحالات الضبط تمهيدا لتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سيدة لاتجارها فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع زوجها بطهطا سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

محافظة سوهاج

حملة امنية

سلاح

مخدرات



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة