أمن سوهاج يضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بدائرة المديرية





سوهاج - محمود مقبول

وجهت مدير أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية لاستهداف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت جهود الحملة التى شارك فيها الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبد النعيم، وقادها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، عن ضبط بندقية آلية بخزانتها، فى حيازة المتهم "عاطف. م. ع"، مقيم فى الحرجة بالقرعان بدائرة مركز البلينا، وتم تحرير المحضر 698 إدارى البلينا بشأن الواقعة، وضبط فرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم "أحمد. ع. م"، 32 سنة "عامل" ومقيم فى سفلاق بدائرة مركز ساقلتة، وحُرر بشأنه المحضر 184 إدارى مركز ساقلتة لسنة 2018.

كما ضبط الحملة 10 قطع من مادة الحشيش المخدر، وزنها 50 جراما، حيازة المتهم "إبراهيم. ر. ا"، 29 سنة "عامل" ومقيم فى العمرة بدائرة مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر 148 إدارى مركز ساقلتة لسنة 2018، واختتمت الحملة نشاطها بضبط 84 قرصا من مخدر التامول حيازة المتهم "خالد. ا. ا" 29 سنة "عامل" ومقيم فى البربا بدائرة مركز جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر 256 إدارى مركز جرجا لسنة 2018، وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة بحالات الضبط تمهيدا لتولى التحقيق.