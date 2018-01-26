أمن بنى سويف يكرم 50 من أسر الشهداء فى عيد الشرطة





بنى سويف أيمن لطفى

كرمت مساء اليوم مديرية أمن بنى سويف 50 من أسر شهداء الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة والتى أقيمت بقاعة الياسمين بنادى ضباط الشرطة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد الوزير لأمن بنى سويف، ومديرى جهازى الأمن الوطنى، والأمن القومى، واللواءين عادل حجازى نائب مدير الأمن ، وعاطف سلامة مساعد مدير الأمن، واللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية ، والمستشار أحمد عبد الجواد مساعد وزير العدل، ومسؤلى العلاقات العامة بمديرية الأمن.

وتضمنت الاحتفالية آيات من الذكر الحكيم للشيخ شوقى عبد الله، وألقى أحد أمناء الشرطة قصيدة" الشهيد " ، كما تحدث الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف عن فضل الشهداء وشفاعتهم لسبعين من أهلهم، ومكانتهم وقربهم من الله ودخلوهم الجنة، لما بذلوه من تضحيات فى سبيل رفعة الوطن.

واختتمت الاحتفالية بتسليم مبالغ مالية لأسر الشهداء كما تناول قيادات الشرطة والأجهزة الأمنية وجبة غذائية مع الأسر.