أمن أسيوط يمنع عقد قران "قاصر" بمركز البدارى

اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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منع ضباط مركز شرطة البدارى، والد قاصر طالبة بالمرحلة الإعدادية من إتمام زواجها بعد ورود إشارة بتزويجها بطريقة عرفية .
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود إشارة من مدرسة النواورة الإعدادية تفيد قيام والد الطفلة "إ.م" بالصف الثانى الاعدادى، مقيمة قرية النواورة بالتجهيز لزفاف نجلته القاصر قبل أن تبلغ سن الرشد وتحديد يوم الخميس بحفل الزفاف وعقد القران بطريقة عرفية وإعلان ذلك مثل تقاليد وعادات القرية.
وبالتحرى حول صحة الإشارة تبين صحتها.
وتوجهت قوة من مركز الشرطة وتم ضبط ولى الأمر وتحرير محضر بالواقعة وأخذ التعهد اللازم على الوالد بعدم عقد القران أو التعرض للفتاة بالتعاون مع الأمانة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وصرفه من ديوان المركز بعد أخذ كافة التعهدات.
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