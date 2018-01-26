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أسعار اليورو اليوم الجمعة 26-1-2018.. واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 26 يناير 2018 12:25 م
أسعار اليورو اليوم الجمعة 26-1-2018.. واستقرار العملة الأوروبية أسعار اليورو - أرشيفية


رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأوروبية اليوم الجمعة 26-1-2018، على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الأربعاء، بالتزامن مع العطلة السنوية أمس الخميس، بمختلف البنوك، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى 21.57 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.

 

وننشر سعر العملة الأوروبية فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى:

 سعر اليورو فى البنك المركزى

21.77 جنيه للشراء

21.92 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

  21.69 جنيه للشراء

21.78 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى بنك مصر

 21.61 للشراء

21.95  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

  21.69  للشراء

21.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.69 للشراء

 22.01 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.60 للشراء

21.76 للبيع


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