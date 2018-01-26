أسعار النفط اليوم الجمعة 26-1-2018 وخام برنت يسجل 70.4 دولار





كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-1-2018، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 70.40 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 65.52 دولار للبرميل، وجاء الارتفاع مدعوماً بتراجع الدولار الذى سجل اليوم أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقابل سلة عملات كبرى أخرى.

مزاد لبيع 2 مليون برميل من خام البصرة قال مصدر تجارى، اليوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخطط لإجراء مزاد لبيع مليونى برميل من خام البصرة الخفيف فى بورصة دبى للطاقة يوم الاثنين. قال مصدر تجارى، اليوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخطط لإجراء مزاد لبيع مليونى برميل من خام البصرة الخفيف فى بورصة دبى للطاقة يوم الاثنين.

وسيكون على المتقدمين بعروض أن تتضمن عروضهم علاوة تفوق 25 سنتا فوق سعر البيع الرسمى.

وقال المصدر، إن الجهة التى ستشترى الكمية التى سيجرى شحنها فى 25-30 مارس ستعلن عن وجهتها خلال 14 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.

الصين تطلق حملة على المنصات المخالفة قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الجمعة، إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التى تزيد طاقتها الإنتاجية دون الحصول على موافقة رسمية. قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الجمعة، إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التى تزيد طاقتها الإنتاجية دون الحصول على موافقة رسمية.

وتأتى هذه الخطوة باعتبارها أحدث إجراء شامل تتخذه بكين للحد من النمو غير المنظم فى إنتاج الوقود والتجارة غير المشروعة فى النفط، وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها، إنها ستغلق المصافى التى تقل طاقتها الإنتاجية عن مليونى طن فى العام، إذ إنها وجدت أن تلك المصافى تخالف القوانين المنظمة.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، فمن المقرر أن تكون العقوبة التى ستفرض على المصافى الأكبر حجما وطاقة إنتاجية، هى الحد من أى مشروعات جديدة للتوسع.