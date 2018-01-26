video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 26-1-2018 واستقرار الأسعار

الجمعة، 26 يناير 2018 12:02 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 26-1-2018 واستقرار الأسعار عملات - أرشيفية


رانيا فزاع
إضافة تعليق

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم الجمعة 26-1-2018 على نفس ختام أسعار التعاملات أول أمس الأربعاء، إذ استقرت أسعار الريال السعودى والدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى وكذلك الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى.

وفيما يلى أسعار العملات بمختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها..

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

  ثبت سعر اليورو الأوروبى على نفس سعر أول أمس الأربعاء، مسجلا 21.69 جنيه للشراء، و21.89 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات الأربعاء الماضى، بالغا 24.70 جنيه للشراء  24.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى مسجلا 58.74 للشراء، و 59.13 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق أول أمس الأربعاء، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع ، فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

 سعر الدولار فى مصر

 

  جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

   17.6610 جنيه للشراء

 17.7610 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك مصر

  17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

   17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

  17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

  17.66  جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الخميس 25-1-2018 واستقرار العملة الامريكية

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-1-2018 واستقرار العملة السعودية

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

الوفد الروسى يغادر القاهرة بعد مراجعة إجراءات تأمين المطار لاستئناف الرحلات

الوفد الروسى يغادر القاهرة بعد مراجعة إجراءات تأمين المطار لاستئناف الرحلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة