أسعار العملات اليوم الجمعة 26-1-2018 واستقرار الأسعار





رانيا فزاع

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم الجمعة 26-1-2018 على نفس ختام أسعار التعاملات أول أمس الأربعاء، إذ استقرت أسعار الريال السعودى والدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى وكذلك الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى.

وفيما يلى أسعار العملات بمختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها..

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر اليورو الأوروبى على نفس سعر أول أمس الأربعاء، مسجلا 21.69 جنيه للشراء، و21.89 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات الأربعاء الماضى، بالغا 24.70 جنيه للشراء 24.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى مسجلا 58.74 للشراء، و 59.13 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق أول أمس الأربعاء، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع ، فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

سعر الدولار فى مصر

جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6610 جنيه للشراء

17.7610 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع