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أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

الجمعة، 26 يناير 2018 02:39 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية


كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 بقيمة 3 جنيهات بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة خمسة دولارات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 664 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:

عيار 18 : 569 جنيهاً

عيار 21 : 664 جنيهاً
 
عيار 24: 758 جنيهاً 
 
الجنيه الذهب : 5312 جنيهاً 
 
السعر العالمى : 1355 دولارا

أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


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