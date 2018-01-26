أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرامالجمعة، 26 يناير 2018 02:39 م
ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 بقيمة 3 جنيهات بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة خمسة دولارات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 664 جنيها للجرام.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 18 : 569 جنيهاً
عيار 21 : 664 جنيهاً
عيار 24: 758 جنيهاً
الجنيه الذهب : 5312 جنيهاً
السعر العالمى : 1355 دولارا
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سعر الذهب
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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