أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2018 بقيمة 3 جنيهات بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة خمسة دولارات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 664 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى: عيار 18 : 569 جنيهاً

عيار 21 : 664 جنيهاً

عيار 24: 758 جنيهاً

الجنيه الذهب : 5312 جنيهاً

السعر العالمى : 1355 دولارا



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