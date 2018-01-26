أردوغان يستدل على شرعية عمليته العسكرية فى عفرين بسورة "والتين والزيتون"





وكالات الأنباء

علل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اطلاقه اسم غصن الزيتون على العملية العسكرية التى يشنها الجيش التركى ضد وحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين شمال سوريا، مستدلًا بآية قرآنية، حسبما ذكرت صحيفة الوئام السعودية.

وقال أردوغان فى لقاء مع عمد القرى فى المجمع الرئاسى بالعاصمة أنقرة: إنها عملية غصن الزيتون؛ إن الزيتون مقدس للغاية فى معتقداتنا. فقد قال تعالى: والتين والزيتون. الله هنا أقسم بالتين والزيتون، وبالقسم تبدأ السورة.

وقال أردوغان إن غصن الزيتون رمز للحرية، وإن هذا التشبيه هو ما دفعه لتسمية عملية عفرين العسكرية بهذا الاسم فى مواجهة من أسماهم تنظيمات إرهابية.

وفى السياق ذاته علق الكاتب الصحفى بجريدة “حريت” التركية” أحمد هاكان على استدلال أردوغان بسورة التين، مؤكدًا أن أردوغان أخطأ فى تفسير الآية القرآنية بشكل صحيح.

بعد سرد أحمد هاكان آيات سورة التين: “وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ”، علق عليها قائلاً: عندما تحدث الرئيس أردوغان فى خطابه عن عملية غصن الزيتون، أشار إلى سورة التين، إلا أنه أخطأ فى ترجمة وتأويل الآية، فقد ترجم التين على أنه “حلوى التين”، لكننى لم أجد هذا التعبير فى أى من تفاسير القرآن. لا أعرف ما إذا كان أردوغان قد أخطأ أم أنه تعمد هذه الترجمة بناءً على معلومة عنده!، على حد قوله.

وأعلنت تركيا السبت الماضى انطلاق عملية عسكرية سمتها غصن الزيتون بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا والمنطقة، والقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية وداعش فى مدينة عفرين.