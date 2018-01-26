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الجمعة، 26 يناير 2018 07:34 م
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أبناء دور الرعاية بالمنصورة يتعرفون على كيفية زراعة الأسطح

الجمعة، 26 يناير 2018 05:05 م
أبناء دور الرعاية بالمنصورة يتعرفون على كيفية زراعة الأسطح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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فى إطار مبادرة "من أجل مستقبل أفضل لأبناء دور الرعاية بالمنصورة " من خلال الأنشطة التدريبية والتوعوية، قامت مجموعة من الأبناء بمؤسسات الرعاية بوزارة التضامن بزيارة إلى مركز البحوث الزراعية تحت شعار (بيتى أجمل) بهدف إكساب الأبناء معارف جديدة عن أهمية استزراع الأماكن الشاغرة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى التعريف بأهمية زراعة الأسطح والسبل المتبعة فى ذلك.

وأكدت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية أن هذه الزيارة جاءت استجابة لرغبة الأبناء فى تجميل الدور والمساحات الشاغرة ببيوت العيلة والبيئة المحيطة.

كما زار الأبناء فى إطار ذات المبادرة تحت شعار "واحد مننا" مركز علاج الأورام بالمنصورة ، حيث قدموا الهدايا الرمزية للأطفال المرضى، وتبادلوا معهم الحديث وقدموا عروضا فنية ومسرحية لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال وأمهاتهم وتقديم الدعم النفسى لهم . 

واستمعت وكيلة الوزارة خلال الزيارة إلى بعض المشاكل التى تواجه أمهات الأطفال المرضى، وشكلت على الفور فريقا لدراسة تلك المشاكلات وحلها وبحث إمكانية تقديم الدعم لهؤلاء الأبناء وضم من ينطبق عليه القانون إلى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.


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التضامن

دور الرعاية

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