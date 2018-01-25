50 دورة تدريبية خلال 2018 لتوفير 2400 عامل لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية





كتب – إسلام سعيد

كشف يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن المركز يستهدف إقامة 3 مراكز تدريب بخبرات إيطالية وذلك لحل مشكلة نقص العمالة المدربة بالقطاع، بعد نجاح تجربة أول مركز تدريب بصناعة الجلود والذى تم إنشاؤه فى مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، والذى تم تخريج أول دفعة منه تم تدريبها والبالغ عددها 13 متدربا على أعمال صناعة الجلود.

وأضاف فى بيان له، أن المركز يستهدف تنفيذ أكثر من 50 دورة خلال عام 2018 ليصل عدد المتدربين إلى 2400 متدرب جاهزين للعمل فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالعاشر من رمضان، وذلك بهدف توفير العمالة اللازمة والماهرة للنهوض بقطاع صناعة الجلود فى مصر، لافتًا إلى أن جميع خريجى المركز سيتم تشغيلهم فور انتهاء الدورة التدريبية بمصانع المدينة البالغ عددها 113 مصنعا تستخدم أحدث الآلات والمعدات فى عمليات التصنيع.

وأشار إلى أنه سيتم تخريج من 1000 إلى 1200 طالب سنويًا على أن يتم عمل فترتين للتدريب ليتضاعف عدد المتدربين إلى 2400 متدرب سنويًا، موضحًا أنه لا يوجد أى مركز للتدريب على صناعة الجلود فى مصر سوى مركز تدريب مدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أن الحد الادنى للأجور فى بداية العمل بمصانع المدينة 1500 جنيه شهريا خلال أول ثلاثة أشهر ويرتفع إلى 2500 جنيه.