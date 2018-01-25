30 مصريا مرحلا من إيطاليا والسعودية يصلون مطار القاهرة لمخالفتهم شروط الإقامة

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 30 مرحلاً مصريًا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل إيطاليا والمملكة العربية السعودية.

وأفاد مصدر بالمطار لأن 11 مرحلاً وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، بينما استقبلت سلطات المطار 19 آخرين مرحلين على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 7 منهم لتنفيذ أحكام قضائية.

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية والسعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.