وفد من مجلس مدينة جمصة يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 66





الدقهلية - محمد حيزة

زارت المهندسة سحر لطفى رئيس مجلس ومدينة جمصة ترافقها هالة الصباحى سكرتير عام مجلس المدينة ووفد من رجال الأعمال، ورجال الدين برئاسة الشيخ رفاعى الحنبلى مدير إدارة أوقاف جمصة ووفد من الكنيسة برئاسة القس أثناسيوس زكى من دير القديسة دميانة قسم شرطة جمصة لتهنئتهم بعيد الشرطة الـ 66.

وكان فى استقبالهم، العميد أكرم علام مأمور القسم والرائد دكتور أحمد الشورى رئيس المباحث والرائد فتحى هاشم نائب المأمور والنقيب ماجد الشامى معاون المباحث والنقيب محمود الشناوى رئيس وحده تنفيذ الاحكام بالقسم والأفراد والجنود وقاموا بتهنئتهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 66.

كما قاموا بزيارة لمعسكر قوات الأمن، بقياده العميد على حسين والمقدم محمد أبو بكر، والسجن العمومى بجمصة بقيادة اللواء ممدوح صقر والعميد شعبان النجار والنقيب "فارس سامى وهنئوهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأكدت سحر لطفى، أن هذه المناسبة الخالدة للاحتفال بذكرى الدور العظيم الذى قدمه ويقدمه رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وآمان المواطنين بكل صدق واخلاص وتفاني.

وأضافت أن الجميع يفخر ويعتز بتضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 دفاعا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال، مشيرة إلى أن الدولة تشهد استقررا أمنيا فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشدت لطفى، المواطنين وخاصة الشباب والمرأة بضرورة مشاركة الجميع دون استثناء فى الاحتفال بذلك اليوم وتقديم التهانى لرجال الشرطة الأوفياء فهو عيد للمصريين جميعا.