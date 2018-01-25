وفد قومى المرأة ببنى سويف يهنئ قيادات وأفراد الشرطة

وفد قومى المرأة ببنى سويف يهنئ قيادات وأفراد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 06:34 م
وفد من فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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زار وفد من فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف اليوم، رجال الشرطة بإدارتى الحماية المدنية وشرطة النجدة، ورجال المرور المسؤولين عن تنظيم حركة السيارات بشوارع مدينة بنى سويف، لتهنئتهم بأعياد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير .
وأهدى الوفد الذى يقوده محمد أبوطالب عضو الفرع ومحامى مكتب الشكاوى وبرفقته قيادات شبابية من متطوعى ومتطوعات الفرع، قيادات وأفراد الشرطة باقات الزهور والحلوى والتقطوا الصور التذكارية معهم، تعبيرا وتقديرا لما يبذلونه من تضحيات فى الدفاع عن الوطن، وعملهم فى الظروف الصعبة والطقس المتغير .
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