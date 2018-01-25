وزير النقل الروسى: مناقشة عودة الطيران للمنتجعات السياحية المصرية فى الربيع

وزير النقل الروسى: مناقشة عودة الطيران للمنتجعات السياحية المصرية فى الربيعالخميس، 25 يناير 2018 06:07 م
سياح روس فى شرم الشيخ
كتب مؤمن مختار
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أكد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أن سلطات الطيران فى روسيا ومصر ستناقش خلال فصل الربيع استئناف الرحلات الجوية المستأجرة إلى المنتجعات السياحية المصرية.
وقال وزير النقل الروسى فى مقابلة مع قناة "روسيا 24" الروسية، أن:" اتفقنا مع الزملاء المصريين أننا سنواصل الحوار فى ربيع هذا العام نظرا لفتح الخطوط بين القاهرة وموسكو بالفعل".
وكان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف قد ذكر مساء أمس الأربعاء، أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ومصر فى النصف الثانى من فبراير من هذا العام.
ويذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو وفقا للبروتوكول الأمنى الذى تم توقيعه بين كل من شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، ووزير النقل الروسى "ماكسيم سوكولوف".
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