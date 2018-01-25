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وزير الخارجية التونسى يستعرض أهم تحديات العالم العربى أمام منتدى "دافوس"

الخميس، 25 يناير 2018 03:31 م
وزير الخارجية التونسى يستعرض أهم تحديات العالم العربى أمام منتدى "دافوس" وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى


تونس (أ ش أ)
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استعرض وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، فى منتدى "دافوس" الاقتصادى، الجهود التى تبذلها بلاده على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطى وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التى تقوم بها على مختلف المستويات.

وشدد الجهيناوى على أهمية وقوف المجموعة الدولية إلى جانب تونس لمساعدتها على ترسيخ تجربتها الديمقراطية ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- فى بيان، اليوم الخميس- أن الوزير تطرق -خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، على هامش الدورة 48 لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمي- إلى أهم التحديات التى تواجه العالم العربى فى الوقت الراهن، ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات والبشرية والموارد الاقتصادية المتوفرة فى المنطقة العربية وتطوير التعاون بين بلدانها.

وأضافت أن مشاركة الجهيناوى فى اجتماع "كبار قادة العالم فى الاقتصاد والسياسة"، الذى عُقد تحت عنوان "من أجل إيجاد حلول لشرق أوسط مفكك"، أتاحت فرصة للتعريف بخصائص التجربة التونسية، وبرؤيتها لسبل حل الأزمات التى تشهدها الساحة العربية ودعم التعاون الاقتصادى والشراكة بين مختلف الدول العربية وتحقيق الاندماج الاقتصادى بما يمكن من النهوض بالاستثمارات فى المنطقة ومن تفادى النزاعات والمساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار.

وأجرى وزير الخارجية التونسى -بحسب البيان- على هامش مشاركته فى منتدى "دافوس" سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولى الدول المشاركة وممثلى المنظمات الدولية والخبراء.


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