وزير الإعلام الكويتى يطلق الحملة الإعلامية لاحتفالات الأعياد الوطنية





كتب مصطفى عنبر

أطلق وزير الإعلام الكويتى رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري، الحملة الإعلامية للأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2018 تحت شعار (قائد حكيم.. شعب وفى).

وأشار الجبرى إلى أن شعار الحملة يؤكد فخر واعتزاز الشعب الكويتى بحكمة وحنكة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد فى التعامل مع كل القضايا والمواقف على المستويين الداخلى والخارجى، مما كان له عظيم الأثر فى ترسيخ مكانة دولة الكويت دوليا على المستويات كافة وفى مختلف الاتجاهات.

وأشار الجبرى إلى أن أجواء البهجة والفرح والسرور التى تعيشها البلاد خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة تؤكد للعالم تمسك أهل الكويت بوحدتهم الوطنية الصلبة ونسيجهم الوطنى المتين موضحا حرص اللجنة على إبراز القيم الوطنية فى كل الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاحتفال بالعيد الوطنى الـ57 وذكرى عيد التحرير الـ27 ومرور 12 عاما على تولى أمير البلاد مسئولية الحكم.

كما أشار إلى ضرورة دعم قيم المواطنة التى يعيشها أهل الكويت فى إطار من المحبة والتسامح وإعلاء مصلحة البلاد فوق كل اعتبار مؤكدا أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذا العام تأتى فى ظل أحداث وتطورات إقليمية ودولية متلاحقة ودعا شباب الكويت إلى التمسك بنهج وتضحيات الآباء والأجداد لتظل الكويت واحة أمن وأمان واستقرار، كما شدد على ضرورة التمسك بثوابت العمل الوطنى الجاد لبناء كويت الغد على قواعد راسخة من الانتماء والولاء الوطنى ومبادئ المحبة والتسامح ونبذ التعصب.