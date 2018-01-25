وزيرة الاستثمار تضع حجر أساس 5 مجمعات خدمية جديدة





كتب عبد الحليم سالم

قال مصدر بوزارة الاستثمار، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ستضع خلال الأيام المقبلة حجر أساس 5 مجمعات استثمارية، بعدد من محافظات الصعيد والوجه البحرى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المجمعات الاستثمارية الجديدة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتقديم الخدمات لرجال الأعمال فى محافظاتهم، علاوة على ربطها بالمجمع الرئيسى فى صلاح سالم ، بما يساهم فى ضمان تقديم أفضل خدمات لهم.