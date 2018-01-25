وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يبحثان تطوير شركات قطاع الأعمال العام





كتب محمود راغب

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات، لعرض رؤى وأفكار القيادات النقابية فى هذه القطاعات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها فى خدمة الاقتصاد القومى.

وقال وزير القوي العاملة، إن الاجتماع يهدف إلى فتح جميع الملفات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير 125 شركة تابعه لـ 8 شركات قابضة، من خلال إعادة الهيكلة، واستغلال الأصول غير المستغلة لاستخدامها فى إعادة التطوير، لتحقيق دفعة إلى الأمام لها وتحقيق أعلى معدل للإنتاج بما يعود على العمال والدولة ممثلة فى الشركات بأكبر عائد، بتكاتف جميع الأطراف المعنية معا للنهوض بقطاع الأعمال العام .

من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء، مشدداً على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها باعتبارهم الأساس، مشيرا إلى أن أحدث ماكينة فى العالم لا يمكن أن تنتج بدون العمال، ولذلك فإن تطوير العامل أمر مهم فى التحديث.

وشدد "بدوى" أن الدولة جادة ولديها رغبة أكيده وحقيقية فى إيجاد حلول جذرية مثلى وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لإصلاح منظومة شركات القطاع بآليات معينة، ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة بل يتم تطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخرى.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن ممثلى العمال سيكونون معاً فى الدراسة واتخاذ القرارات التى ستكون للصالح العام، مطالبا من كل نقابة إعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التى تقع فى نطاق شركاتهم، تمهيدا لعقد اجتماعات منفصله مع كل نقابة معنية فى وجود الوزراء المعنيين فى كل قطاع لإصلاح جذرى لأى مشكلة، مؤكدا أن عهد المسكنات انتهى.

فى البداية استعرض رئيس نقابة الغزل والنسيج ما تم فى القطاع منذ عام 2011 وصولا إلى تعاقد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة وصلت 18 مليون جنيه ، مطالبا بتفعيل هذه الدراسة، استغلال الأراضى غير المستغلة بالشركات لبيعها لتطوير مصانعها، مؤكدا أن الحل فى تعديل بعض القرارات إذا كانت الدولة جادة فى عملية التطوير حتى يمكن بيع هذه الأراضى.

من جانبه أكد رئيس نقابة التجارة أن قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية فى المجتمع المصرى، ويحدث توازنا فى الأسعار، عارضا تجربه قطاع التجارة فى عمليات دمج الشركات.

شدد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب، على ضرورة ألا يكون عملية اصلاح الشركات والمصانع على حساب العمال، مؤكدا أن العمال دفعوا الكثير فى شركاتهم ، مشيرا إلى أن التنظيم النقابى عند الحلول لإصلاح شركات قطاع الأعمال، ولكن المهم أن يكون هناك إرادة حقيقية لصالح جميع الأطراف، عارضا بعد أمثله على الشركات غير الناجحة بسبب سوء الإدارة.

من جانبه عرض خالد الفقى، ما تحقق من إنجازات بالقابضة المعدنية، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير فى شركتى الحديد والصلب، وشركة الدلتا للصلب، فضلا عن النحاس المصرية، مطالبا بالنسبة للأخيرة بضرورة توحيد اللائحة الخاصة للعاملين، حتى يمكن لهم التفرغ للعمل .

وعرض أحمد فؤاد، بعض الحلول لعلاج مشاكل قطاع الدواء، منها تعاقد القطاع مع بيوت خبره عالمية فى تطوير، وتحديث شركات الدواء لإجراء التطوير الشامل للأقسام الإنتاجية والعمالة، فضلا عن التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها طرف الشركات التابعة ، سرعة إنشاء بيت خبره مصرى عالمى لاستحداث منتجات دوائية يحتاجها السوق المحلية.