وزارة الهجرة تنظم زيارة لوفد من اليونانيين والقبارصة لقناة السويس السبت

وزارة الهجرة تنظم زيارة لوفد من اليونانيين والقبارصة لقناة السويس السبتالخميس، 25 يناير 2018 02:00 ص
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السبت المقبل، جولة لوفد من اليونانيين والقبارصة ، بمنطقة قناة السويس الجديدة ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.
ويأتى ذلك فى إطار أسبوع العودة للجذور الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الجانبين اليونانى والقبرصى، والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتأكيد الدور الوطنى الذى قام به هولاء من أجل قناة السويس.
وستشهد الجولة عرض توضيحى عن قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمبنى المحاكاة.
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