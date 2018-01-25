وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول تحديث التموين والاتصالات برؤية مصر 2030

1 ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط على أن التغيرات والتحديات التي نواجها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030، موضحة أنه لابد من العمل علي التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت: "هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".

وقال دكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إنه سيتم فتح المجال لمشاركة المجتمع المدنى والمؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة لإبداء آرائهم والوقوف على مقترحاتهم.

كما أشار "أباظة" إلى قيام الوزارة بإعداد التقرير التطوعى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي ستقوم دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بتقديمه أمام الأمم المتحدة لشرح التحديات والفرص التي أتيحت بمصر في انتهاج نهج التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذا التقرير يعد هو الثاني من نوعه.

وأوضح أباظة أن الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتى من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر والذي يعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أنه لابد من السعى نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أبعاد الرؤية.

وعن فكرة التحول التشاركى أكد أباظة إنها ستعمل على جذب الاستثمارات بشكل قوى من قبل معظم منظمات الدولية والدول المانحة، كما أشار إلى أهمية المتابعة والحوار المستمر للتعديل والتجويد في وثيقة الرؤية وذلك لمعالجة الفجوات الموجودة بطريقة العمل بشكل عام مؤكداً أن الوزارة ستستمر في التواصل مع كافة القطاعات بالوزارات بعد عملية تحديث الرؤية للمتابعة.

وأشاد أباظة بما شهده من القطاعات والوزارات المشاركة بالورشة من إيجابية وقابلية للتحول والتغيير قائلاً: "لدينا الفرصة لعمل شيء إيجابى وذلك لن يحدث إلا بالتعاون".

2 وشارك بورشة العمل دكتور حسين أباظة وعدد كبير من ممثلى الوزرات الأخرى والمعنية ومنهم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الشباب والرياضة، كما حضر ممثلون هن معهد التخطيط القومى.

يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الرابعة عشر لوزارة التخطيط، ويأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.