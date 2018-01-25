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وزارة الاستثمار تنتهى من تطوير مركز خدمات المستثمرين على أحدث طراز

الخميس، 25 يناير 2018 09:19 م
وزارة الاستثمار تنتهى من تطوير مركز خدمات المستثمرين على أحدث طراز مجمع الاستثمار الرئيسى من الخارج


كتب عبد الحليم سالم
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انتهت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، من تطوير مركز خدمات المستثمرين الرئيسى بمدينة نصر، وذلك على أحدث طراز.

 

شملت عملية التطوير، أعمال تطوير وتوسيع إنشاء صالة تأسيس الشركات الإلكترونى، وذلك بإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكترونى لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

 

وقال مصدر بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن أعمال التطوير تمت وفق تعليمات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى تابعت عملية التوسعة أولا بأول على مدار الأشهر الماضية.

 

وأضاف المصدر أن الوزيرة حرصت على التأكيد على العاملين فى المجمع، اتباع الطرق الجديدة المتبعة للتيسير على المستثمرين، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة اتباع أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات واختصار وقت إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشير إلى أن هذا هو الهدف الأساسى من توسيع صالة تأسيس المجمع، واستغلال المساحة المجاورة التى تم توسعة الصالة فيها وفق توجيهات الوزيرة.

 

 

وفى ذات السياق أكدت سحر نصر فى تصريحات لها، أن الحكومة تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتسهيل جميع العلاقات بين المستثمرين وإزالة جميع العقبات أمامهم، من خلال أعمال التطوير التى تقوم بها فى الفترة المقبلة.

 

وأكدت الوزيرة، أن التطوير يركز على الأداء وحل المشاكل التى تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ادخال استثمارات بشكل سريع وتتبع السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار.

 

واعتبرت سحر نصر أنه من المهم الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

 


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