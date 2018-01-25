والدة شهيد شرطة أثناء تكريمها بالإسماعيلية: أولادى كلهم فداء لتراب مصر





الإسماعيلية – صبرى غانم

قالت نجوى محمود محمد والدة شهيد الشرطة النقيب محمد حسن حسانين: إن ابنها الشهيد اغتالته يد الإرهاب الغاشم أثناء قيادته لدورية أمنية بدائرة مركز القصاصين فى الإسماعيلية، بالتزامن مع يوم فض ميدان رابعة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتذكرت والدة الشهيد يوم استشهاد نجلها وما دار بينهما من أحاديث، حيث قالت: كان عندى إحساس بأننى لم أره بعد ذلك لأنه يوم استشهاده وجدت على وجهه النور ونظرت إليه يومها لفترة طويلة فرد على الشهيد قائلا انتى بتتأملى فى ليه كدة يا أمى أنا حاسس أنى هاكون شهيد.

وقالت والدة الشهيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن أولادى كلهم فداء لتراب أرض مصر وإن لديها ولدين أحدهما فى السنة الرابعة من كلية الشرطة والثانى فى السنة الثانية فى كلية الهندسة، مضيفة أن أولادهم إن شاء الله حيجيبوا حق أخوهم وحق كل مصرى اغتالته أيدى الإرهاب الغاشم.

وقدمت والدة الشهيد الشكر لكافة القيادات الامنية بوزارة الداخلية ومديرية امن الاسماعيلية على حرصهم على تكريمها بصفة منتظمة سنويا وفى المناسبات منذ استشهاد نجلها حتى الان .



والدة الشهيد



والدة وشقيق الشهيد