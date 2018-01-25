واشنطن تدعو إلى فرض حظر دولى على تسليم الأسلحة لجنوب السودان

واشنطن تدعو إلى فرض حظر دولى على تسليم الأسلحة لجنوب السودانالخميس، 25 يناير 2018 07:50 ص
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى
أ ف ب
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دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولى على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، أمام مجلس الأمن أن حكومة الرئيس سالفا كير "تُثبت اكثر فأكثر أنها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد.
وأضافت "الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو أن قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب أمله".
ودعت هايلى القادة الأفارقة إلى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية افعالها.
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