هيونداى موتور تحقق 3% ارتفاعا فى صافى الربح الفصلى





رويترز

حققت هيونداى موتور ارتفاعا ضئيلا بلغ 3% فى صافى الربح الفصلى، لكنها سجلت خامس انخفاض على التوالى فى الأرباح السنوية فى الوقت الذى تسبب فيه ارتفاع قيمة العملة المحلية وضعف المبيعات فى الولايات المتحدة والصين فى تآكل أرباح شركة السيارات فى 2017.

وبالرغم أن هذه أول زيادة فى الربح الفصلى فى 4 سنوات فإن المحللين كانوا يتوقعونها بالنظر إلى انخفاض رقم فترة المقارنة قبل عام. وانخفضت الأرباح التشغيلية لهيونداى فى الثلاثة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2017 بنسبة 25 %.

وهبطت أسهم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية 1.6%. وواجهت مبيعات الشركة فى أسواقها الرئيسية صعوبات بسبب تأخر استجابتها على نمو الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

كما حققت هيونداى، خامس أكبر شركة مصنعة للسيارات فى العالم مع شركتها التابعة كيا موتورز، صافى ربح قدره 1.03 تريليون وون (971.61 مليون دولار) فى الربع الأخير من العام المنتهى فى ديسمبر بما يتماشى مع متوسط توقعات المحللين البالغ 1.09 تريليون وون وفقا لاستطلاع شمل 21 محللا أجرته تومسون رويترز آي/بي/إي/اس.

وتراجعت مبيعات الشركة 0.2% إلى 24.5 تريليون وون.

وبالنسبة لعام 2017، فقد انخفض صافى ربح الشركة إلى أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل بعد أن واجهت المبيعات فى الصين انتكاسات كبيرة بسبب خلاف دبلوماسى بين كوريا الجنوبية وبكين فيما يتعلق بقرار سول نشر نظام دفاع أمريكى مضاد للصواريخ.