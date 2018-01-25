هيلى: الانتخابات الرئاسية المبكرة فى فنزويلا لن تكون نزيهة

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حذرت نيكى هيلى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية المبكرة فى فنزويلا والتى من المنتظر أن تجرى بنهاية شهر أبريل القادم لن تكون عادلة أو نزيهة.

وقالت هالى - فى تصريح نقلته شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - "إن إجراء الانتخابات الرئاسية التى دعت إليها الجمعية التأسيسية فى فنزويلا تثبت مجددا أن الرئيس نيكولاس مادورو وجمعيته المذكورة الموالية للحكومة ليس لديهما نية للسماح لشعب فنزويلا بأن يعبر عن رأيه بحرية"، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة فى فنزويلا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى فى الوقت الذى يتحول فيه شعب فنزويلا إلى ضحية لنظام مادورو.



وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى البلاد بحلول أواخر أبريل القادم، فيما أعلن الرئيس الحالى مادورو اعتزامه خوض هذه الانتخابات لشغل فترة رئاسية ثانية.