نيكى هيلى تتهم أبو مازن بافتقاره "للشجاعة للسعى من أجل السلام





رويترز

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى اليوم الخميس إن بلادها لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية تفتقر للإرادة المطلوبة لتحقيق السلام.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الشرق الأوسط، انتقدت هيلى خطابا ألقاه الرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم 14 يناير خلال اجتماع للمجلس المركزى الفلسطينى فى رام الله.

وقالت هيلى "خطاب يغوص فى نظريات المؤامرة الشائنة والتافهة ليس خطاب شخص يمتلك الشجاعة والرغبة فى السلام".