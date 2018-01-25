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نائب وزير الدفاع الإسرائيلى: بعد 7 سنوات من الربيع العربى إسرائيل واحة الاستقرار

الخميس، 25 يناير 2018 06:49 م
نائب وزير الدفاع الإسرائيلى: بعد 7 سنوات من الربيع العربى إسرائيل واحة الاستقرار افيجدور ليبرمان


كتب- هاشم الفخرانى
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قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلى إيلى بن دهان أن إسرائيل هى واحة الاستقرار والأمان فى منطقة تعج بالأضطرابات ، مؤكدا على أنه بعد مرور 7 سنوات كاملة على ما يسمى "الربيع العربى" فإن إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تنعم بالاستقرار .

 

وأضاف"بن دهان" خلال جولة تفقدية على الحدود الإسرائيلية إن السبع سنوات الماضية لم تعرف الدول العربية فيها سوى الدماء بدلا من النمو فى حين كانت إسرائيل بمثابة واحة للأمن.

 

وأكد أن هذه البيئة أدت إلى تعزيز الإرهاب والتطرف وتمزق العديد من الدول العربية المحيطة بدولة إسرائيل .

 

وتطرق نائب وزير الدفاع الإسرائيلى إلى مسألة تسلل اللاجئين الأفارقة إلى إسرائيل حيث أكد أن هذه الظاهرة اندثرت تماما بفضل عمل الأجهزة الاستخباراتية والمجهودات المصرية والجدار العازل على الحدود مع مصر.

 

 

 


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