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مكتب رئيس الوزراء اللبنانى ينفى إدلاءه بتصريحات للإعلام الإسرائيلى بدافوس

الخميس، 25 يناير 2018 12:03 ص
مكتب رئيس الوزراء اللبنانى ينفى إدلاءه بتصريحات للإعلام الإسرائيلى بدافوس رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


أ ش أ
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 أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى فى بيروت أنه لم يدل بأية تصريحات لأى وسيلة إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى.

على جانب آخر، استعرض الحريرى خلال لقاءه اليوم الأربعاء الرئيس البرازيلى ميشال تامر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها إضافة إلى آخر التطورات فى المنطقة وأهمية مشاركة البرازيل فى مؤتمر "سيدرز" الذى سيعقد فى باريس لإعادة بناء البنى التحتية للبنان.


وأشار بيان لمكتب الحريرى إلى أنه أوضح أن خلال المؤتمر ستكون هناك فرصة كبيرة لمشاركة واسعة من القطاع الخاص فى مجال الكهرباء وعدد من المجالات الأخرى، لافتا إلى أن الشركات البرازيلية مرحبا بها جدا للمجيء إلى لبنان والعمل فيه.


كما التقى الحريرى فى مقر منتدى دافوس الاقتصادى رئيس وزراء أرمينيا كارين كارابيتيان واستعرض معه العلاقات الثنائية.


كذلك التقى الحريرى عددا من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يشاركون فى المؤتمر بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خورى، وأطلعهم على البرنامج الاستثمارى الذى تعده الحكومة اللبنانية للنهوض الاقتصادى، وحثهم على المشاركة الفاعلة فيه من خلال مشاريع استثمارية.


وفى السياق نفسه، التقى الحريرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفرى فيلتمان، وعرض معه آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة فى حضور سفيرة لبنان فى سويسرا رولا نور الدين


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