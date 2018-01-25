video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مكتب تيريزا ماى: ترامب يزور بريطانيا هذا العام

الخميس، 25 يناير 2018 10:11 م
مكتب تيريزا ماى: ترامب يزور بريطانيا هذا العام ترامب وتيريزا ماى


أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى الخميس ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور بريطانيا فى وقت لاحق هذا العام، بعد ان اوعز كل منهما بالتحضير لهذه الزيارة.

وبعد محادثات بين ترامب وماى فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الخميس، يبدأ المسؤولون العمل على التحضير للزيارة التى يرجح ان تواجه باحتجاجات واسعة.

وبعد أيام من توليه منصبه قبل عام، دعت ماى ترامب الى زيارة رسمية تشمل استقبالا من الملكة اليزابيث الثانية.

وكان من المتوقع ان يتوجه ترامب الى لندن فى وقت سابق هذا الشهر للمشاركة فى مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة.

لكن الزيارة ألغيت على خلفية خلاف بين ماى وترامب بعدما اعاد نشر تغريدة مناهضة للإسلام مصدرها مسؤولة فى اليمين المتطرف البريطانى.

وفى محادثاتهما فى منتجع التزلج السويسرى الخميس، ناقش ماى وترامب ملفات ايران وسوريا وبريكست ومستقبل العلاقات التجارية والوظائف فى ايرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم مكتب ماى فى بيان "ان رئيسة الحكومة والرئيس اختتما المحادثات بالطلب من المسؤولين العمل معا لوضع التفاصيل النهائية لزيارة يقوم بها الرئيس الى المملكة المتحدة فى وقت لاحق هذا العام".

وبعد الدعوة التى وجهتها ماى العام الماضى، وقع نحو 1,9 مليون شخص عريضة تدعو الى الغاء زيارة ترامب معتبرين انها ستحرج الملكة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة وزراء بريطانيا تبدأ زيارة للصين يوم 31 يناير

سطو واغتصاب وتحرش.. "ميرور": ارتفاع معدلات الجريمة فى بريطانيا 29%

رئيس وزراء بريطانيا تهاجم شركة "أوبر" لسوء سلوك السائقين

ترامب

تيريزا ماى

بريطانيا

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة