مكتب تيريزا ماى: ترامب يزور بريطانيا هذا العام





أ ف ب

أعلن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى الخميس ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور بريطانيا فى وقت لاحق هذا العام، بعد ان اوعز كل منهما بالتحضير لهذه الزيارة.

وبعد محادثات بين ترامب وماى فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الخميس، يبدأ المسؤولون العمل على التحضير للزيارة التى يرجح ان تواجه باحتجاجات واسعة.

وبعد أيام من توليه منصبه قبل عام، دعت ماى ترامب الى زيارة رسمية تشمل استقبالا من الملكة اليزابيث الثانية.

وكان من المتوقع ان يتوجه ترامب الى لندن فى وقت سابق هذا الشهر للمشاركة فى مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة.

لكن الزيارة ألغيت على خلفية خلاف بين ماى وترامب بعدما اعاد نشر تغريدة مناهضة للإسلام مصدرها مسؤولة فى اليمين المتطرف البريطانى.

وفى محادثاتهما فى منتجع التزلج السويسرى الخميس، ناقش ماى وترامب ملفات ايران وسوريا وبريكست ومستقبل العلاقات التجارية والوظائف فى ايرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم مكتب ماى فى بيان "ان رئيسة الحكومة والرئيس اختتما المحادثات بالطلب من المسؤولين العمل معا لوضع التفاصيل النهائية لزيارة يقوم بها الرئيس الى المملكة المتحدة فى وقت لاحق هذا العام".

وبعد الدعوة التى وجهتها ماى العام الماضى، وقع نحو 1,9 مليون شخص عريضة تدعو الى الغاء زيارة ترامب معتبرين انها ستحرج الملكة.