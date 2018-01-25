مقتل 14 شخصا فى حادث سير بالجزائر

مقتل 14 شخصا فى حادث سير بالجزائرالخميس، 25 يناير 2018 08:19 م
حادث سير - أرشيفية
أ ف ب
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لقى 14 شخصا مصرعهم واصيب 22 آخرون بجروح الخميس فى حادث تصادم بين حافلة ركاب وسيارة اجرة فى شمال غرب الجزائر، بحسب ما اعلنت الحماية المدنية.
ووقع الحادث فى قرية سفيد بولاية سعيدة (440 كلم غرب العاصمة) على طريق يربطها بالرياض (550 كلم جنوب غرب العاصمة)، بحسب ما اوضح المصدر الذى لم يوضح سبب الحادث.
ونقل الجرحى الى مستشفى محلى.
وتؤدى حوادث الطرق سنويا فى الجزائر الى مقتل نحو اربعة آلاف شخص. وغالبا ما يكون سببها عدم احترام قوانين السير.
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