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الخميس، 25 يناير 2018 08:14 م
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مقتل 13 شخصا وإصابه العشرات فى انفجار لغم بسيارة تقل مدنيين وسط مالى

الخميس، 25 يناير 2018 05:16 م
مقتل 13 شخصا وإصابه العشرات فى انفجار لغم بسيارة تقل مدنيين وسط مالى انفجار - أرشيفية


رويترز
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 قال متحدث عسكرى فى مالى إن لغما انفجر فى مركبة كانت تقل مدنيين فى وسط مالى اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العديد.

وأضاف الكولونيل دياران كونى عبر الهاتف أن المركبة عبرت الحدود المضطربة مع بوركينا فاسو أولا قبل أن تصطدم باللغم.

 


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