video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصطفى الفقى: 600 عنوان لمكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس، 25 يناير 2018 10:51 م
مصطفى الفقى: 600 عنوان لمكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

صرح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تشارك هذا العام بـ600 عنوان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

وأشار فى بيان صادر اليوم إلى أن حركة النشر فى مكتبة الإسكندرية تشهد حاليا نموا مطردا، حيث صدر عدد من العناوين الجديدة منها كتاب مساجد اليونان باللغة الإنجليزية فضلا عن سلسلة شرفات وهى أحدث سلاسل المكتبة التى خصصت للجديد فى الدراسات الإنسانية وصدر منها إلى الآن 4 أعداد بالعربية والإنجليزية فضلا عن الدعم الذى تقدمه المكتبة لمجلة ذاكرة مصر، حيث سيطرح فى المعرض العددين ٣١ و٣٢ بكميات كبيرة لتلبية طلبات القراء. 

وبمناسبة المعرض أصدرت مكتبة الإسكندرية الطبعة الثالثة من كتالوج ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية باللغتين الإنجليزية والعربية، كما تقدم المكتبة كتالوج معرض العرب أوربا المشترك والأعمال الكاملة للمؤرخ العراقى جواد على وفهارس مخطوطات مكتبة الإسكندرية وكذلك كتاب شيخ الجامع الأزهر من تأليف الدكتور حسام عبد المعطى الذى يعيد التاريخ لمنصب شيخ الأزهر من العصر المملوكى.

وتقدم المكتبة سلسلة كراسات متحفية التى تصدرها اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف بدعم من مكتبة الإسكندرية، وذكر الدكتور مصطفى الفقى أن المكتبة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى النشر حيث ستصدر موسوعة المزارات الاسلامية فى ثمانية مجلدات وهى نتاج مشروع بحثى، كما ستصدر الترجمة العربية لكتاب الفن الإسلامى فى الصين والترجمة العربية لكتاب تجارة البن فى حوض البحر المتوسط وغيرها من الاصدارات التى تقدم معارف جديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد المقبل .. افتتاح معرض "العرب أوروبا المشترك" بمكتبة الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مكتبة الاسكندرية

معرض الكتاب

اصدارات المكتبة



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة