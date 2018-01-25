مصطفى الفقى: 600 عنوان لمكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

صرح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تشارك هذا العام بـ600 عنوان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

وأشار فى بيان صادر اليوم إلى أن حركة النشر فى مكتبة الإسكندرية تشهد حاليا نموا مطردا، حيث صدر عدد من العناوين الجديدة منها كتاب مساجد اليونان باللغة الإنجليزية فضلا عن سلسلة شرفات وهى أحدث سلاسل المكتبة التى خصصت للجديد فى الدراسات الإنسانية وصدر منها إلى الآن 4 أعداد بالعربية والإنجليزية فضلا عن الدعم الذى تقدمه المكتبة لمجلة ذاكرة مصر، حيث سيطرح فى المعرض العددين ٣١ و٣٢ بكميات كبيرة لتلبية طلبات القراء.

وبمناسبة المعرض أصدرت مكتبة الإسكندرية الطبعة الثالثة من كتالوج ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية باللغتين الإنجليزية والعربية، كما تقدم المكتبة كتالوج معرض العرب أوربا المشترك والأعمال الكاملة للمؤرخ العراقى جواد على وفهارس مخطوطات مكتبة الإسكندرية وكذلك كتاب شيخ الجامع الأزهر من تأليف الدكتور حسام عبد المعطى الذى يعيد التاريخ لمنصب شيخ الأزهر من العصر المملوكى.

وتقدم المكتبة سلسلة كراسات متحفية التى تصدرها اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف بدعم من مكتبة الإسكندرية، وذكر الدكتور مصطفى الفقى أن المكتبة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى النشر حيث ستصدر موسوعة المزارات الاسلامية فى ثمانية مجلدات وهى نتاج مشروع بحثى، كما ستصدر الترجمة العربية لكتاب الفن الإسلامى فى الصين والترجمة العربية لكتاب تجارة البن فى حوض البحر المتوسط وغيرها من الاصدارات التى تقدم معارف جديدة.