مصر للطيران للشحن الجوى توقع برتوكول تعاون مع شركة WFS العالمية





كتبت رحاب نبيل

وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مؤخرًا اتفاقية تعاون جديدة مع شركة Worldwide Flight Services" WFS "، إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال الشحن الجوى ومقرها الرئيسى بفرنسا.

وفى هذا الإطار، صرح الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، بأنه "فى إطار الدور الريادى الذي تقوم به الشركة فى تقديم خدماتها حول العالم، فقد تم توقيع الاتفاقية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، يتم تفعيلها اعتبارا من مارس المقبل، وتقدم الشركة خدماتها لشحن البضائع والبريد من وإلى كل من أمستردام وبروكسل".