مصر للطيران للشحن الجوى توقع برتوكول تعاون مع شركة WFS العالمية

مصر للطيران للشحن الجوى توقع برتوكول تعاون مع شركة WFS العالميةالخميس، 25 يناير 2018 03:32 م
طائرة تابعة لمصر للطيران - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مؤخرًا اتفاقية تعاون جديدة مع شركة Worldwide Flight Services" WFS"، إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال الشحن الجوى ومقرها الرئيسى بفرنسا.
وفى هذا الإطار، صرح الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، بأنه "فى إطار الدور الريادى الذي تقوم به الشركة فى تقديم خدماتها حول العالم، فقد تم توقيع الاتفاقية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، يتم تفعيلها اعتبارا من مارس المقبل، وتقدم الشركة خدماتها لشحن البضائع والبريد من وإلى كل من أمستردام وبروكسل".
وأضاف "جوهر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن خدمات الشحن الجوى من العاصمة الهولندية أمستردام للقاهرة ستتم من خلال رحلة الشركة اليومية لأمستردام، بينما ستقدم خدمات الشحن الجوى للعاصمة البلجيكية بروكسل بواقع خمس رحلات أسبوعية على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج "737 - 800".
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