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مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادث حافلة بجواتيمالا

الخميس، 25 يناير 2018 07:44 ص
مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادث حافلة بجواتيمالا حادث تصادم - أرشيفية


(رويترز)
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ذكر مسؤول بخدمات الطوارئ، الأربعاء، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 15 بجروح خطيرة فى جواتيمالا عندما انحرفت حافلة صغيرة على طريق لتسقط فى واد.

وقال مسؤول باسم خدمات الإطفاء إن المركبة كانت تسير فى بلدية سان بيدرو نيكتا فى منطقة جبلية بغرب جواتيمالا عندما وقع الحادث.

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح بعد سبب انحراف الحافلة.

 

 


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