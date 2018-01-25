مصرع طفل بعد سقوطه من سيارة نقل ببيلا كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى طفل مصرعه، بعد سقوطه من خلف سيارة نقل على طريق قرية ابشان تيره التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارة الإسعاف جثته لمستشفى بيلا المركزى.

ولم يتبين هوية الطفل الذى كان يقف بجوار سيارة النقل، وعند انطلاقها تعلق بها وسقط فلقى مصرعه فى الحال، ويحاول رجال الأمن وعدد من الأهالى التعرف على شخصية الطفل ليستلم ذووه جثمانه.