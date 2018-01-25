مصرع طفلة وإصابة شاب بصعقة كهربائية من عمود إنارة متهالك بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب

أصيب طالب جامعى، بصعق كهربائى أثناء سيره بأحد الشوارع بمركز منيا القمح، اليوم، بسبب تهالك أعمدة الإنارة وسقوط الأمطار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" إسلام سعيد السيد" 20 سنة طالب جامعى، مقيم النعمانة لمستشفى منيا القمح، وحالته حرجة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء ذهاب الطالب من قريته آلى مدينة منيا القمح، تعرض لصعق كهربائى، من أحد أعمدة الإنارة المتهالكة، واتهم والده رئيس شبكة كهرباء منيا القمح بالإهمال.

كما تسبب هطول الأمطار بمحافظة الشرقية، فى وفاة طفلة ومصرع حصانين بمدينة القنايات بسبب ملامستهم لعمدة إنارة متاهلكة.