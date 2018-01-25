مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله فى دمياط

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء داخل شقته بقرية كفر المنزلة بمركز كفر سعد بدمياط.

وأكد شهود عيان، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه إلى صعق كهربائى بمنزلهم وتم نقله فى حالة خطر إلى مستشفى طوارىء كفر سعد إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار مركز شرطة كفر سعد لتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.