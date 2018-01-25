مصرع زوجين خنقا بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما بالدقهلية

اللواء ايمن الملاح مدير امن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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لقيت سيدة وزوجها مصرعهما داخل منزلهما بمركز طلخا نتيجة الاختناق بسبب تسرب الغاز.
تلقي اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد احمد خيري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لزوجين داخل شقتهما فى ظروف غامضة.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و بالفحص تبين المنزل بجوار مسجد الكفان و وفاة الزوجين نتيجة الاختناق لوجود آثار رائحة غاز داخل الشقة ، وتم نقلهم الى مستشفي طلخا العام ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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