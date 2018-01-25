video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر طبى: ارتفاع مصابى تسمم مركب إسنا إلى 21 مواطن

الخميس، 25 يناير 2018 11:26 م
مصدر طبى: ارتفاع مصابى تسمم مركب إسنا إلى 21 مواطن اسعاف - أرشيفية


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

صرح مصدر مسئول بمستشفى أرمنت التخصصي، أن المستشفى استقبلت حتى الآن 21 مواطنا مصابين بتسمم إثر تناول وجبات فاسدة داخل مركب بمرسي إسنا السياحي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن حالات المصابين مستقرة نسبياً حيث تمثلت في مغص شديد وحالات قيئ واسهال شديد نتيجة الطعام الذي تناولوه داخل المركب، ويجري عمل الفحوص الطبية اللازمة تمهيداً لخروجهم. 
 
وفي نفس السياق توجه محمد بدر محافظ الاقصر، واللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إلى مرسي إسنا السياحي لمتابعة الوضع وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسمم 7 مواطنين بعد تناولهم وجبة فاسدة فى مركب سياحى بإسنا

الاقصر

اخبار الاقصر

حالات تسمم بمركب سياحي

اخبار مصر

مرسي اسنا السياحي

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

علي حسن

كده السياحة الداخلية فنيتو

انا و العائلة حجزين نيل كروز في فبراير بس انا كده هحاول الغي الحجز

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة