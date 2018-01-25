مصدر طبى: ارتفاع مصابى تسمم مركب إسنا إلى 21 مواطن





الأقصر - أحمد مرعى

صرح مصدر مسئول بمستشفى أرمنت التخصصي، أن المستشفى استقبلت حتى الآن 21 مواطنا مصابين بتسمم إثر تناول وجبات فاسدة داخل مركب بمرسي إسنا السياحي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن حالات المصابين مستقرة نسبياً حيث تمثلت في مغص شديد وحالات قيئ واسهال شديد نتيجة الطعام الذي تناولوه داخل المركب، ويجري عمل الفحوص الطبية اللازمة تمهيداً لخروجهم.

وفي نفس السياق توجه محمد بدر محافظ الاقصر، واللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إلى مرسي إسنا السياحي لمتابعة الوضع وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.