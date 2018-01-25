video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق مخزن كابلات الهرم

الخميس، 25 يناير 2018 07:15 م
مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق مخزن كابلات الهرم جانب من حريق مخزن كابلات الهرم


كتب عبد الرحمن سيد _ محمد فتحى _تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق

كشف مصدر امنى، حريق منطقة الهرم أن النيران اندلعت فى مخزن على مساحة 3500 متر بداخلة أسلاك نحاسية وكابلات قديمة ومواد تصنع وامتد الحريق لمصنع ملابس مجاور وعقار، وتمكن رجال الحماية المدنية بمنع خطر امتداد النيران داخل المصنع وباقى اجزاء العقار.

 

وأشار المصدر إلى أن خبراء المعمل الجنائى انتقلا لموقع الحريق للكشف عن ملابسات الحادث وتقدير الخسائر.

 

وكافحت 25 سيارات إطفاء وخزانات مياه لحريق مصنع كابلات كهربية و عقار محاور فى شارع زغلول بمنطقة الهرم و يحاصر رجال الاطفاء الحريق من جميع الاتجاهات للسيطرة عليه وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة والمباحث وضباط قسم الهرم.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحيط منطقة الأهرامات، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى و لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: إصابة 19 حالة باختناق فى حريق "مخزن الهرم"

اخبار الحوادث

حريق الهرم

الحماية المدنية

سيارات الإطفاء



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة