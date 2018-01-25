مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق مخزن كابلات الهرم





كتب عبد الرحمن سيد _ محمد فتحى _تصوير محمود فخرى

كشف مصدر امنى، حريق منطقة الهرم أن النيران اندلعت فى مخزن على مساحة 3500 متر بداخلة أسلاك نحاسية وكابلات قديمة ومواد تصنع وامتد الحريق لمصنع ملابس مجاور وعقار، وتمكن رجال الحماية المدنية بمنع خطر امتداد النيران داخل المصنع وباقى اجزاء العقار.

وأشار المصدر إلى أن خبراء المعمل الجنائى انتقلا لموقع الحريق للكشف عن ملابسات الحادث وتقدير الخسائر.

وكافحت 25 سيارات إطفاء وخزانات مياه لحريق مصنع كابلات كهربية و عقار محاور فى شارع زغلول بمنطقة الهرم و يحاصر رجال الاطفاء الحريق من جميع الاتجاهات للسيطرة عليه وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة والمباحث وضباط قسم الهرم.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحيط منطقة الأهرامات، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى و لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.