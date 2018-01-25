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الخميس، 25 يناير 2018 06:12 م
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مصادر: علاوة برنت فوق خام دبى الأعلى فى 21 شهرا

الخميس، 25 يناير 2018 01:47 م
مصادر: علاوة برنت فوق خام دبى الأعلى فى 21 شهرا نفط -أرشيفية


رويترز
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أفادت مصادر تجارية وبيانات لرويترز أن علاوة خام برنت فوق خام دبى بلغت 3.90 دولار للبرميل اليوم الخميس مسجلة بذلك أعلى مستوياتها فى 21 شهرا، وكانت الذروة السابقة 3.98 دولار للبرميل فى 29 أبريل 2016 وفقا لبيانات رويترز.

من المرجح أن يؤدى اتساع فرق السعر بين برنت ودبى إلى كبح تدفقات النفط الخام الأوروبية المتجهة لآسيا وأن يدعم الطلب الآسيوى على الخامات المرتبطة بخام دبى المنتجة فى الشرق الأوسط وروسيا.

 

http://www.youm7.com/3601827

http://www.youm7.com/3582146

http://www.youm7.com/3562410


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خام برنت

خام دبى

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