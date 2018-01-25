مصادر: علاوة برنت فوق خام دبى الأعلى فى 21 شهرا

مصادر: علاوة برنت فوق خام دبى الأعلى فى 21 شهراالخميس، 25 يناير 2018 01:47 م
نفط -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
أفادت مصادر تجارية وبيانات لرويترز أن علاوة خام برنت فوق خام دبى بلغت 3.90 دولار للبرميل اليوم الخميس مسجلة بذلك أعلى مستوياتها فى 21 شهرا، وكانت الذروة السابقة 3.98 دولار للبرميل فى 29 أبريل 2016 وفقا لبيانات رويترز.
من المرجح أن يؤدى اتساع فرق السعر بين برنت ودبى إلى كبح تدفقات النفط الخام الأوروبية المتجهة لآسيا وأن يدعم الطلب الآسيوى على الخامات المرتبطة بخام دبى المنتجة فى الشرق الأوسط وروسيا.
http://www.youm7.com/3601827
http://www.youm7.com/3582146
http://www.youm7.com/3562410
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة