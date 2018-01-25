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مصادر: تطبيق قرار رفع حدود السحب و الإيداع لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول

الخميس، 25 يناير 2018 07:23 م
مصادر: تطبيق قرار رفع حدود السحب و الإيداع لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول ارشيفية


كتبت: هبة السيد
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كشف مصدر بإحدى شركات المحمول عن تطبيق قرار البنك المركزى و الخاص برفع حدود السحب و الإيداع لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول لتكون 6 ألاف جنيه فى اليوم بحد أقصى 50 ألف جنيه شهريا.

وأعلن البنك المركزى فى نوفمبر الماضى عن رفع حدود السحب و الإيداع لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول لكن بعض مسؤولين رجحوا أن يتم ذلك فى يناير المقبل.

وذكر المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تطبيقها فى 15 ديسمبر الماضى.

فيما أكد مصدر أخر على تطبيق الخدمة منذ صدور قرار البنك المركزى فى هذا الإطار على جميع الشركات التى لديها محافظ من مشغلى خدمات المحمول.

وذكر المصدر أن الخدمة المقدمة من شركات المحمول تختلف عن تلك المقدمة من البنوك أما ما يتعلق عن بدء تطبيق QR code فإن الأمر قد يستغرق شهورا لبدء تطبيقها ولكنها ستتيح فرص أكبر لمن لديهم محافظ عبر المحمول.

ووافق البنك المركزى على إطلاق خدمة تحويل الأموال لشركات المحمول فى منتصف 2013، ولكنه اشترط أن لا يزيد حجم السحب و الإيداع بالخدمة عن 3 آلاف جنيه يوما و5 آلاف جنيه شهريا بحد أقصى.

و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته فى منتصف فبراير 2017.

ويستهدف المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى.


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تحويل الاموال عبر المحمول

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