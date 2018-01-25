مسئول كردى: أكراد سوريا لن يشاركوا فى مؤتمر سوتشى





بيروت (رويترز)

قال مسؤول كردى كبير، اليوم الخميس، إن الجماعات الكردية الرئيسية السورية لن تشارك فى مؤتمر السلام المزمع فى روسيا الأسبوع المقبل وإنه لا يمكن مناقشة حل للحرب فى ظل استمرار الهجوم التركى على منطقة عفرين.

وأوضح بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التى تدير مناطق الحكم الذاتى الكردية بشمال سوريا أن الإدارة لم تتلق دعوة رسمية إلى مؤتمر سوريا منذ تأكيد تنظيمه فى يومى 29 و 30 يناير كانون الثانى فى سوتشي.