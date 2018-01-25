مسئولون فلسطينيون: نرفض الضغط الأمريكى من رئيس "ظالم"





أ ف ب

رفض مسؤولون فلسطينيون الخميس انتقادات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى اعتبر أن الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة، بينما وصفته مسؤولة كبيرة ب"الظالم".

وجاء تصريح ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو على هامش منتدى دافوس، بعدما رفض الفلسطينيون لقاء نائبه مايك بنس الذى زار المنطقة هذا الاسبوع. واكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان الفلسطينيين لن يلتقوا بمسؤولى الادارة الاميركية لحين سحب الولايات المتحدة اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

بينما اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى ان "عدم لقاء ظالمك ليس دليلا على عدم الاحترام، بل دليل على احترامك لذاتك".