video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول أمريكى: إغلاق قاعدة إنجرليك يندرج ضمن خطط طوارئ البنتاجون

الخميس، 25 يناير 2018 11:09 م
مسؤول أمريكى: إغلاق قاعدة إنجرليك يندرج ضمن خطط طوارئ البنتاجون وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد مدير هيئة الأركان الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى أن احتمالات إغلاق قاعدة إنجرليك التركية أمام سلاح الجو الأمريكى يندرج ضمن خطط الطوارئ التى تبحثها وزارة الدفاع بشكل دورى.

وأكد ماكينزى ـ فى تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن الوزارة تدرس دائما خيارات بديلة للتعامل مع تطورات الأمور فى المنطقة.


من جانب آخر ، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية ـ فى بيان ـ الى أنها تواصل المباحثات مع أنقرة حول مقترح تشكيل مناطق آمنة بطول الحدود التركية السورية.


وكانت وزارة الدفاع قد حذرت تركيا فى وقت سابق اليوم من مغبة العمليات العسكرية التى تقوم بها فى عفرين بشمال سوريا ، ودعت إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها هناك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا: انتهينا من نقل قواتنا من قاعدة "أنجرليك" بتركيا إلى الأردن

جيمس ماتيس

أمريكا

أخبار العالم اليوم

خطط الطوارئ



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة