مسؤول أمريكى: إغلاق قاعدة إنجرليك يندرج ضمن خطط طوارئ البنتاجون

مسؤول أمريكى: إغلاق قاعدة إنجرليك يندرج ضمن خطط طوارئ البنتاجونالخميس، 25 يناير 2018 11:09 م
وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
أ ش أ
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أكد مدير هيئة الأركان الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى أن احتمالات إغلاق قاعدة إنجرليك التركية أمام سلاح الجو الأمريكى يندرج ضمن خطط الطوارئ التى تبحثها وزارة الدفاع بشكل دورى.
وأكد ماكينزى ـ فى تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن الوزارة تدرس دائما خيارات بديلة للتعامل مع تطورات الأمور فى المنطقة.
من جانب آخر ، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية ـ فى بيان ـ الى أنها تواصل المباحثات مع أنقرة حول مقترح تشكيل مناطق آمنة بطول الحدود التركية السورية.
وكانت وزارة الدفاع قد حذرت تركيا فى وقت سابق اليوم من مغبة العمليات العسكرية التى تقوم بها فى عفرين بشمال سوريا ، ودعت إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها هناك.
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