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مدريد تعتزم اللجوء إلى القضاء لمنع ترشيح "بوتشيمون" لرئاسة كتالونيا

الخميس، 25 يناير 2018 04:17 م
مدريد تعتزم اللجوء إلى القضاء لمنع ترشيح "بوتشيمون" لرئاسة كتالونيا كارليس بوتشيمون رئيس كتالونيا المُقال


مدريد (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الاسبانية، الخميس، أنها ستطلب من القضاء منع ترشيح رئيس كتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون لرئاسة الاقليم، لأنه ملاحق بموجب مذكرة توقيف فى اسبانيا.

بعد انتخابات كتالونيا التى خاضها وهو فى بلجيكا وفوزه بعضوية البرلمان، أعلن رئيس البرلمان الكاتالونى روجر تورنت الإثنين ترشيح بوتشيمون لرئاسة الإقليم، وغادر بوتشيمون الى بلجيكا لتجنب الملاحقات القضائية بسبب دوره فى محاولة انفصال كتالونيا.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية سورايا سانز دى سانتاماريا إن رئيس الحكومة ماريانو راخوى يعتزم "تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرار رئيس البرلمان الكاتالوني... ترشيح كارليس بوتشيمون لرئاسة الجينيراليتات"، الهيئة التنفيذية فى كتالونيا، وأضافت أن راخوى طلب الخميس رأى مجلس الدولة قبل تقديم الطعن.


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