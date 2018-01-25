محافظ قنا يشهد احتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أمن قنا، لتكريم 55 من اُسر الشهداء بنادي الشرطة بمدينة قنا، في إطار الاحتفالات بالعيد السادس والستين للشرطة المصرية.

يأتى ذلك بحضور اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية واُسر الشهداء.

وأكد الهجان، خلال كلمته علي أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن، مشيرًا إلي وقوف الشعب المصري ودعمه الكامل للشرطة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلي أن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم الدعم المادى والمعنوى لأسر الشهداء والمصابين، إضافة لإطلاق أسماء الشهداء على عدد من الشوارع والمدارس بالمحافظة.

وأوضح " العياط"، بأن تكريم أسر الشهداء في ذكري عيد الشرطة يأتي تقديرًا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا تعهده بمواصلة الجهود لتحقيق الأمن تحت شعار "شرطة الشعب في خدمة الشعب".

ومن جانبه هنأ الدكتور عباس منصور، الشعب المصري بأعياد الشرطة، مؤكدًا بأن أسماء شهدائنا مرسومة في كتاب تاريخ البطولة المصري لما قدموه من تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن.