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محافظ شمال سيناء يهنئ قيادات الشرطة بعيدها الـ 66

الخميس، 25 يناير 2018 11:51 م
محافظ شمال سيناء يهنئ قيادات الشرطة بعيدها الـ 66 اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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حرص اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، على زيارة مديرية الأمن في العريش، لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم.

وكان في استقبال المحافظ، اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء ونوابه ومساعديه وعدد من الضباط وأفراد الشرطة.

وقال المحافظ، إن وحدة الشعب المصرى في مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي ضرورية، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة وتعاون أهالي سيناء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وحماية الحدود الشرقية.

 

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